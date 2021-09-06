Назначены новые главные тренеры сборных Казахстана по боксу

«Тренерский стаж Кайрата Сатжанова насчитывает 31 год. С 2011 года по 2019 гг. он работал старшим тренером юниорской сборной Казахстана. За это время юные боксеры под предводительством Сатжанова дважды выигрывали медальный зачет Международных игр “Дети Азии” (2012 г. — 4/4/2, 2016 г. — 4/4/3), дважды входили в тройку сильнейших на чемпионатах мира (2013 г. — 2/⅕, 2015 г. — 1/⅓), также дважды побеждали на чемпионатах Азии (2013 г. — 8/2/1, 2017 г. — 8/2/2).



В 2019 году Кайрата Турсункановича назначили старшим тренером молодежной сборной Казахстана. За два года его подопечные дважды выигрывали командный зачет на чемпионатах Азии (2019 г. — 6/½, 2021 г. — 8/2/2) и заняли второе место на чемпионате мира (2021 г. — 2/2/1)»", — пишет федерация бокса.