Назначены новые главные тренеры сборных Казахстана по боксу
Назначены новые главные тренеры мужской и женской сборных Казахстана по боксу.
Назначены новые главные тренеры мужской и женской сборных Казахстана по боксу.
Мужскую команду возглавил Кайрат Сатжанов. Он сменил на этом посту Галымбека Кенжебаева.
«Тренерский стаж Кайрата Сатжанова насчитывает 31 год. С 2011 года по 2019 гг. он работал старшим тренером юниорской сборной Казахстана. За это время юные боксеры под предводительством Сатжанова дважды выигрывали медальный зачет Международных игр “Дети Азии” (2012 г. — 4/4/2, 2016 г. — 4/4/3), дважды входили в тройку сильнейших на чемпионатах мира (2013 г. — 2/⅕, 2015 г. — 1/⅓), также дважды побеждали на чемпионатах Азии (2013 г. — 8/2/1, 2017 г. — 8/2/2).
В 2019 году Кайрата Турсункановича назначили старшим тренером молодежной сборной Казахстана. За два года его подопечные дважды выигрывали командный зачет на чемпионатах Азии (2019 г. — 6/½, 2021 г. — 8/2/2) и заняли второе место на чемпионате мира (2021 г. — 2/2/1)»", — пишет федерация бокса.
На место ушедшего по собственному желанию главного тренера женской сборной Ерика Алгабека был утвержден Шамиль Сафиуллин.
«Тренерский стаж Шамиля Сафиуллина насчитывает 25 лет. За это время он успел поработать как в Казахстане, так и за рубежом. Подготовил призеров чемпионатов мира, чемпионок Азии и многократных победительниц ЧРК. С 2018 года Шамиль Абдулбариевич трудился на должности старшего тренера национальной женской сборной Казахстана по боксу», — сообщает КФБ.
Федерация поблагодарила Галымбека Кенжебаева и Ерика Алгабека за их вклад и приложенные усилия.