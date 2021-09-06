«Ничего, кроме уважения легенде». Головкин встретился со Шварценеггером
Чемпион мира по версии IBF и IBO Геннадий Головкин (41−1−1, 36 KO) встретился со звездой Голливуда Арнольдом Шварценеггером, сообщают Vesti.kz.
Чемпион мира по версии IBF и IBO Геннадий Головкин (41−1−1, 36 KO) встретился со звездой Голливуда Арнольдом Шварценеггером, сообщают Vesti.kz.
Совместное фото казахстанский боксер опубликовал в своем Instagram. «Ничего, кроме уважения легенде», — написал GGG.
Напомним, что с 2003 по 2011-й годы Шварценеггер, одной из культовых для которого стала роль в фильме «Терминатор», являлся губернатором штата Калифорния, в котором в США проживает Головкин.
Ранее стало известно, что WBA, чемпионом которой является японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), санкционирует тому объединительный бой с GGG. Ожидается, что поединок состоится в конце года.