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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Ничего, кроме уважения легенде». Головкин встретился со Шварценеггером

Чемпион мира по версии IBF и IBO Геннадий Головкин (41−1−1, 36 KO) встретился со звездой Голливуда Арнольдом Шварценеггером, сообщают Vesti.kz.

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Совместное фото казахстанский боксер опубликовал в своем Instagram. «Ничего, кроме уважения легенде», — написал GGG.

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Напомним, что с 2003 по 2011-й годы Шварценеггер, одной из культовых для которого стала роль в фильме «Терминатор», являлся губернатором штата Калифорния, в котором в США проживает Головкин.

Ранее стало известно, что WBA, чемпионом которой является японец Риота Мурата (16−2, 13 КО), санкционирует тому объединительный бой с GGG. Ожидается, что поединок состоится в конце года.

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