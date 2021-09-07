Головкину предложили бой с самым большим гонораром

«У Геннадия Головкина уже закончились потенциальные соперники. Он словно загнанная в угол мышь. Нужно защищать титул. И тут возникает вопрос. Против кого его хотели бы увидеть болельщики? Против кого он получит самый большой гонорар? Верно, все это я! Если выпадет шанс, то я сперва возьму титул, а уже затем мы проведем с ним бой», — сказал Юбенк в интервью TalkSport.