Головкину предложили бой с самым большим гонораром
Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис
Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис
«У Геннадия Головкина уже закончились потенциальные соперники. Он словно загнанная в угол мышь. Нужно защищать титул. И тут возникает вопрос. Против кого его хотели бы увидеть болельщики? Против кого он получит самый большой гонорар? Верно, все это я! Если выпадет шанс, то я сперва возьму титул, а уже затем мы проведем с ним бой», — сказал Юбенк в интервью TalkSport.
Ранее британский боксер заявил, что представители Головкина связались с его командой и выразили заинтересованность в поединке. Юбенк даже озвучил сроки боя.
WBA одобрила объединительный бой Головкина против «суперчемпиона» Добавим, что у британца на 2 октября намечен бой с немцем Свеном Эльбиром.
Возвращение Головкина ожидается в декабре — в объединительном поединке с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).