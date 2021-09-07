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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину предложили бой с самым большим гонораром

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе британец Крис Юбенк-младший (30−2, 22 КО) в очередной раз заявил о желании провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 KO), владеющим титулами IBF и IBO в этом же дивизионе.

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Источник: AP 2021

«У Геннадия Головкина уже закончились потенциальные соперники. Он словно загнанная в угол мышь. Нужно защищать титул. И тут возникает вопрос. Против кого его хотели бы увидеть болельщики? Против кого он получит самый большой гонорар? Верно, все это я! Если выпадет шанс, то я сперва возьму титул, а уже затем мы проведем с ним бой», — сказал Юбенк в интервью TalkSport.

Ранее британский боксер заявил, что представители Головкина связались с его командой и выразили заинтересованность в поединке. Юбенк даже озвучил сроки боя.

WBA одобрила объединительный бой Головкина против «суперчемпиона» Добавим, что у британца на 2 октября намечен бой с немцем Свеном Эльбиром.

Возвращение Головкина ожидается в декабре — в объединительном поединке с «суперчемпионом» WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО).

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