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8 сентября, источник: Sport.Zakon.kz

Дональд Трамп станет комментатором боя Эвандера Холифилда с экс-бойцом UFC

Подписчики стриминга смогут выбрать версию трансляции с «официальным» комментарием, либо с голосом Трампа, за $49.99.

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Источник: Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментирует предстоящий бой легенды бокса Эвандера Холифилда с бывшим бойцом UFC Витором Белфортом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок пройдет 11 сентября.

По информации ESPN, речь идет не об основной трансляции, а так называемом «геймкасте» — альтернативной опции комментария шоу. Компанию экс-главе Белого дома во время эфира составит его сын, Дональд Трамп-младший. Оба они будут лично присутствовать на арене Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида.

— Я люблю великих бойцов и прекрасные поединки. Я с нетерпением жду возможности как увидеть это субботним вечером, так и поделиться своими мыслями в рингсайде. Вы не захотите пропустить это особенное событие, — сказал Трамп-старший.

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