Дональд Трамп станет комментатором боя Эвандера Холифилда с экс-бойцом UFC

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментирует предстоящий бой легенды бокса Эвандера Холифилда с бывшим бойцом UFC Витором Белфортом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Поединок пройдет 11 сентября.

По информации ESPN, речь идет не об основной трансляции, а так называемом «геймкасте» — альтернативной опции комментария шоу. Компанию экс-главе Белого дома во время эфира составит его сын, Дональд Трамп-младший. Оба они будут лично присутствовать на арене Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида.