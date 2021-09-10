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11:00 (мск), источник: Sports.Ru

Дональд Трамп: «Я бы нокаутировал Джо Байдена за несколько секунд»

Экс-президент США Дональд Трамп признался, что провел бы бой по правилам бокса против действующего главы государства Джо Байдена.

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Источник: Reuters

«Если бы мне пришлось выбрать кого-то в соперники кроме профессионального боксера, ведь это может быть опасной затеей, то, думаю, самым легким поединком для меня будет бой против Джо Байдена. Думаю, что он будет побежден быстро, очень быстро. Думаю, что он упадет в нокаут за несколько секунд», — сказал Трамп.

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