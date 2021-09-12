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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вам должно быть стыдно». 58-летнего Холифилда нокаутировали за две минуты

Бедолага Эвандер не нанес ни одного толкового удара, но успел упасть за канаты. Фанаты в гневе.

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Источник: AP 2021

Ранним утром 12 сентября во Флориде завершился турнир по боксу, который был полон странных поединков.

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Гвоздём этого шоу должна была стать схватка экс-чемпиона мира в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Но Золотой Мальчик подхватил COVID-19 и был вынужден сняться с боя.

Организаторы тут как тут подсуетились с заменой, выбрав в соперники 44-летнему Витору не кого-нибудь, а ветерана из ветеранов, 58-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира в двух категориях Эвандера Холифилда. Американец долгое время готовился к возвращению на ринг.

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Real Deal (прозвище Эвандера) то надеялся на бой с Майком Тайсоном, то готовился к противостоянию с Брайаном Макбрайдом, но контрактов на эти поединки так и не было. Как бы то ни было, Холифилд пребывал в относительно годной форме, так что вызвать его на роль спасителя мейн ивента было допустимо — по крайней мере так казалось.

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Тем не менее, скепсиса было очень много. Холифилд последний раз бился в мае 2011 года, и было очевидно, что в 58 лет его реакция и рефлексы уже угасли. Что касается Белфорта, то экс-чемпион UFC пылил в октагоне не так давно — последний раз он бился в мае 2018 года, когда проиграл Лиоту Мачиде. Так что воспоминания о соревновательном ритме у Витора были ещё свежи.

Собственно говоря, этот факт, а также колоссальная разница в возрасте стали определяющим фактором очень скоротечного поединка, регламент которого предусматривал восемь раундов по две минуты.

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После стартового гонга бойцы немного присматривались друг к другу. Холифилд выбрасывал джебы, и чисто визуально казалось, что он в очень хорошей форме. Но как только Белфорт перешёл в наступление, у 58-летнего ветерана начались проблемы. Сначала Холифилда повело после левого прямого. После ещё нескольких ударов Витора Эвандер начал пытаться защищаться корпусом и, потеряв равновесие, выпал за канаты. Но это было только начало драмы.

В следующей атаке Белфорт отправил экс-чемпиона мира в нокдаун классным апперкотом. Казалось, на этом можно останавливать. Но рефери зачем-то открыл счёт, дождался, пока Холифилд продемонстрирует готовность продолжать и дал отмашку биться. Витор снова выкинул множество ударов. Бедняга Холифилд практически не отвечал и всё принимал на себя. В результате третий в ринге наконец принял верное решение и остановил это непотребство. Эвандер проиграл техническим нокаутом чуть менее чем за две минуты, при этом бедолага не сумел нанести ни одного толкового удара. Увы, всё, чем запомнилась легенда на этот раз — несколько джебов да вылет за канаты.

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Грустное зрелище, которое вызвало среди болельщиков море негодования. Социальные сети компании Triller, которая выступила организатором поединка, взрывались от хейта.

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«Надеюсь, это ваш последний вечер бокса».

«Как вам не стыдно, как вы могли позволить драться 58-летнему старику».

«Всем вам должно быть стыдно за то, что вы санкционировали эту схватку».

«Так грустно», — писали болельщики.

Но лучше всех всё произошедшее прокомментировал чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Нигериец просто написал следующее:

«Что я только что посмотрел?»

Думается, тем же вопросом задались многие другие. Пожалуй, такого бокса нам не надо.

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