Силва отправил Ортиса в глухой нокаут на турнире Triller Fight Club в Голливуде

Поединок прошел в Голливуде в рамках вечера бокса Triller Fight Club и завершился уже в первом раунде.

Ортис хотел забрать инициативу и боксировал первым номером. Силва защищался, но в одной из контратак провел мощный хук справа и и боковой удар справа. Ортис упал в глухой нокаут.

Для 46-летнего Сильвы это вторая победа в профессиональном боксе. В июне бразилец раздельным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBC Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Напомним, что в главном событии шоу стал бой между бывшим абсолютным чемпионом мира Эвандером Холифилдом и экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.