«У вас мои титулы, скоро я их заберу». Алимханулы оставил послание чемпионам мира в весе Головкина

В своем твиттере Алимханулы разместил коллаж с фотографиями Джермалла Чарло (чемпион WBC), Деметриуса Андраде (WBO) и Риоты Мураты (WBA Super), заявив, что намерен забрать у них титулы.

«Ребята, у вас мои титулы. Скоро я их заберу. Легкая работа! Я король среднего веса», — написал Жанибек.

Возвращение Алимханулы намечено на ноябрь. Соперник пока неизвестен. В своем последнем бою в июне казахстанец одержал досрочную победу над бывшим чемпионом мира Робом Брантом (26−3, 18 КО) из США. После поединка Алимханулы бросил вызов Андраде (30−0, 18 КО), пообещав нокаутировать того в седьмом-восьмом раундах.