Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
Футбол. Еврокубки
14.09
Вильярреал
Аталанта
22
Футбол. Еврокубки
14.09
Лилль
Вольфсбург
00
Футбол. Еврокубки
14.09
Челси
Зенит
10
Футбол. Еврокубки
14.09
Мальме
Ювентус
03
Футбол. Еврокубки
14.09
Динамо К
Бенфика
00
Футбол. Еврокубки
14.09
Барселона
Бавария
03
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Авангард
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
Футбол. Еврокубки
14.09
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
21
Футбол. Еврокубки
14.09
Севилья
Зальцбург
11
Хоккей. КХЛ
14.09
Витязь
Трактор
34
Хоккей. КХЛ
14.09
Динамо Р
Торпедо
21
Хоккей. КХЛ
14.09
Куньлунь
Автомобилист
15
Хоккей. КХЛ
14.09
Сочи
Ак Барс
Б
23
Хоккей. КХЛ
14.09
Спартак
СКА
02
Хоккей. КХЛ
14.09
ЦСКА
Барыс
36
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
Хоккей. КХЛ
14.09
Йокерит
Локомотив
20
Футбол. Еврокубки
14.09
Маккаби Хайфа
Фейеноорд
00
Футбол. Еврокубки
14.09
Маккаби Тель-Авив
Алашкерт
41
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
14 сентября, источник: Vesti.kz

«У вас мои титулы, скоро я их заберу». Алимханулы оставил послание чемпионам мира в весе Головкина

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (10−0, 6 КО) оставил грозное послание чемпионам мира в своем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AFP 2021

В своем твиттере Алимханулы разместил коллаж с фотографиями Джермалла Чарло (чемпион WBC), Деметриуса Андраде (WBO) и Риоты Мураты (WBA Super), заявив, что намерен забрать у них титулы.

«Ребята, у вас мои титулы. Скоро я их заберу. Легкая работа! Я король среднего веса», — написал Жанибек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возвращение Алимханулы намечено на ноябрь. Соперник пока неизвестен. В своем последнем бою в июне казахстанец одержал досрочную победу над бывшим чемпионом мира Робом Брантом (26−3, 18 КО) из США. После поединка Алимханулы бросил вызов Андраде (30−0, 18 КО), пообещав нокаутировать того в седьмом-восьмом раундах.

Добавим, что титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе владеет казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО).

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Зенит» напугал «Челси». Но проиграл
«Бавария» второй раз подряд разгромила «Барселону» в ЛЧ
Роналду снова забил! А «Ман Юнайтед» проиграл из-за Лингарда
«Трансфер русского надо расследовать» Кокорин бесит итальянцев
СКА после двух подряд поражений в КХЛ обыграл «Спартак»
«Ювентус» выиграл первый матч после ухода Роналду
Белорусский судья назначил четыре пенальти за тайм в матче ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь