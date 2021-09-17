Али Ахмедов за три раунда расправился с «Пантерой» и вернулся победой нокаутом

Бой состоялся в рамках вечера бокса Hollywood Fight Nights 16 сентября в Монтебелло (штат Калифорния, США). Он был рассчитан на восемь раундов. Ахмедов доминировал и выиграл техническим нокаутом — после третьего раунда Сегарра отказался от продолжения поединка.

Последний раз Ахмедов бился в декабре, когда был нокаутирован в 12-м раунде эквадорцем Карлосом Гонгорой в бою за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе. Бой с Сегаррой должен был состояться еще 1 августа, но тогда латиноамериканский боксер за несколько часов до выхода на ринг сдал положительный тест на коронавирус.