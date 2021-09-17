Али Ахмедов за три раунда расправился с «Пантерой» и вернулся победой нокаутом
Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов одержал победу над перуанцем Давидом Сегаррой по прозвищу «Пантера», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов одержал победу над перуанцем Давидом Сегаррой по прозвищу «Пантера», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой состоялся в рамках вечера бокса Hollywood Fight Nights 16 сентября в Монтебелло (штат Калифорния, США). Он был рассчитан на восемь раундов. Ахмедов доминировал и выиграл техническим нокаутом — после третьего раунда Сегарра отказался от продолжения поединка.
Для казахстанца эта победа стала 17-й в профи и 13-й — досрочной.
Последний раз Ахмедов бился в декабре, когда был нокаутирован в 12-м раунде эквадорцем Карлосом Гонгорой в бою за титул чемпиона мира по версии IBO во втором среднем весе. Бой с Сегаррой должен был состояться еще 1 августа, но тогда латиноамериканский боксер за несколько часов до выхода на ринг сдал положительный тест на коронавирус.
Напомним, что интересы Ахмедова представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО).