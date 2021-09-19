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12:55 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-чемпион мира по боксу Пакьяо выдвинут кандидатом в президенты Филиппин

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо выдвинут от правящей партии Филиппин кандидатом в президенты на выборы в 2022 году, сообщает Reuters со ссылкой на сенатора Акилино Пиментеля III.

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Источник: AP 2021
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Спортсмен был выдвинут во время национального собрания партии «ФДП-Лабан».

Нынешним президентом Филиппин является Родриго Дутерте, который намерен баллотироваться на пост вице-президента страны, так как конституция запрещает занимать должность главы государства больше одного шестилетнего срока.

В профессиональной карьере Пакьяо провел 72 поединка, в которых одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел восемь поражений и дважды завершил бой вничью. Он является единственным боксером в истории, которому удалось стать чемпионом мира в восьми весовых категориях.

22 августа 42-летний Пакьяо проиграл в титульном поединке чемпиону мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцу Йорденису Угасу решением судей.

Ранее сообщалось, что Пакьяо был избран лидером правящей филиппинской партии «ФДП-Лабан».

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