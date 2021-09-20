Мэнни Пакьяо подтвердил завершение карьеры

ТАСС, 20 сентября. Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо подтвердил, что завершил карьеру.

Об этом Пакьяо заявил в передаче Toni Talks, опубликованной на Youtube-канале певицы Тони Гонзаги.

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19 сентября Пакьяо объявил, что выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Филиппин в 2022 году. Последний бой 42-летний боксер провел 22 августа, проиграв кубинцу Йорденису Угасу решением судей в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Моя боксерская карьера уже закончена, я принял это решение, потому что я занимаюсь боксом уже давно и моя семья говорит, что уже достаточно, — сказал Пакьяо. — Смело принимаю вызов баллотироваться на пост президента Филиппин. Нам нужен прогресс, нужно победить бедность. Нам нужно, чтобы правительство честно и прозрачно служило нашему народу. Время пришло, я готов взять на себя бремя лидерства».

Боксер является членом Сената Филиппин, срок его полномочий истекает в 2022 году. С 2016 года президентом Филиппин является Родриго Дутерте.