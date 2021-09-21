Украина может захватить супертяжёлый вес. Усик способен превзойти Владимира Кличко

25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт грандиозный вечер бокса. В его главном событии встретятся одни из лучших представителей современности в своём виде спорта. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе подерётся с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, небитым Александром Усиком. Самое важное о главном поединке года — в нашем обзоре.

Когда бой Александр Усик — Энтони Джошуа

Хотя вечер бокса примет старт 25 сентября, завершаться он будет уже глубокой ночью по московскому времени. С учётом того, что Усик и Джошуа будут завершать шоу, можно ожидать, что они появятся в ринге около 00:00 26 сентября.

В андеркарде турнира также выступят сын Рикки Хаттона Кэмпбелл, экс-чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит (дебютирующий в полутяжёлом дивизионе), в соглавном бою на ринге сойдутся чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Лоренс Околи и претендент на пояс Дилан Прасович.

Полный кард вечера бокса:

Энтони Джошуа — Александр Усик

Лоуренс Околи — Дилан Прасович

Каллум Смит — Ленин Кастильо

Максим Продан — Флориан Марку

Кристофер Оусли — Хасан Байсангуров

Даниэль Лапин — Павел Мартынюк

Кэмпбелл Хаттон — Сонни Мартинес

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Как стороны договорились о бое

Изначально ожидалось, что Энтони Джошуа встретится с Тайсоном Фьюри. Весной по этому поводу шли активные переговоры сторон. Когда промоутеры уже готовы были объявить, что поединку быть, а в Саудовской Аравии уже готовились строить под это дело новую арену, в дело вмешались юристы. Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер потребовал реванша с Тайсоном Фьюри, который был прописан в контракте. Цыганский Король и его команда до последнего отбивались, утверждая, что все сроки уже пройдены, но представители фемиды были неумолимы и заставили Фьюри дать Деонтею реванш.

В этих условиях Джошуа пришлось искать нового соперника. На горизонте всплыл Александр Усик, который уже имел статус официального претендента на пояс WBO, но был готов уступить первоочередное право на бой Фьюри и подраться с Джо Джойсом. Но когда вариант с Тайсоном для Энтони стал нереальным, представители британца и украинца вступили в переговоры. Не сказать, что они продвигались гладко. Но в итоге контракт был подписан.

Форма Усика

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Александр Усик последний раз появлялся в ринге осенью 2020 года. Тогда он бился с экс-претендентом на титул чемпиона мира, ветераном бокса Дереком Чисорой. Та встреча стала для украинца лишь второй в хевивейте. Схватка прошла достаточно напряжённо. Конечно, техничный и лёгкий на ногах украинец переигрывал прямолинейного соперника. Но всё-таки разница в мощи сказывалась. Поначалу Александру было очень непросто, и только ленивый после схватки не говорил, что крымчанин забрался не в свой вес.

После такой трудной победы Александр сделал выводы и приступил к набору массы. На протяжении нескольких месяцев он работал именно над этим, и, по словам его промоутера Александра Красюка, теперь-то его клиент превратился в настоящего супертяжа. Вопрос лишь в том, как это скажется на скорости и манёвренности Александра. Ответ мы получим только непосредственно в день схватки. Сам же Усик уже не скупится на обещания и реально грозит благополучию Энтони.

«Я иду за тобой», — написал украинец на своей странице в «Инстаграме», явно обращаясь к Джошуа.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CT-N4jDonuZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что же, такой настрой внушает оптимизм фанатам Александра. Для Украины этот поединок будет особенным ещё по одной причине. Именно Джошуа официально отправил на пенсию многолетнего чемпиона хевивейта Владимира Кличко, нокаутировав его под занавес схватки. Если Усик действительно «идёт за Джошуа» и сможет его победить, он не только станет чемпионом, но и превзойдёт легендарного Кличко, который не сумел побить мощного британца.

Форма Джошуа

Джошуа, в отличие от Александра, напротив, работал над тем, чтобы немного сбросить массу и стать легче. Британец прекрасно понимает, что перед ним будет едва ли не самый техничный и уж точно быстрейший соперник в карьере, с таким он ещё не дрался. Потому выходить на поединок в своей привычной форме и с горой мышц попросту нельзя. Александр в состоянии навязать такой темп, что Джошуа быстро выдохнется, поскольку его мышцы будут поглощать слишком много кислорода.

С учётом особенностей противника Энтони поменял систему тренировок и обещает выйти на поединок в лучшей форме. Посмотрим, не пожалеет ли британец о некоторой потере в физической мощи.

Прогнозы экспертов на бой

Поединок привлекает огромное внимание не только фанатов, но и профессионалов. Потому прогнозов на схватку очень много. К примеру, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд считает, что у Усика есть шансы на успех.

Это будет непростой поединок. Это будет сложный поединок для Джошуа. Да, Усик раньше бился в первом тяжёлом весе, но теперь он перешёл в супертяжёлый вес. Ему предстоит схватка с мощным супертяжеловесом, но я верю в него. Я когда-то сделал это, думаю, что это удастся и Александру. Эвандер Холифилд бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях

Бывший чемпион мира Андре Уорд также считает, что у Усика будут шансы на успех. С одной стороны, американец полагает, что мощь Джошуа может стать проблемой для украинца, с другой, Уорд считает, что техника Александра вполне может помочь ему победить.

Что касается букмекеров, то они фаворитом схватки считают Джошуа. Коэффициент на его победу 1.48. Возможный успех украинца оценивают коэффициентом 2.9.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Усик — Джошуа

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Прямая трансляция поединка в России будет доступна на канале «РЕН ТВ». Кроме того, поединок можно будет посмотреть на стриминговой платформе DAZN. Главные бои вечера в формате Pay-per-view будут доступны на британском Sky Sports. По оценкам промоутера Усика Александра Красюка, уже сейчас можно рассчитывать на продажу более 1 млн трансляций.

Результат боя Александр Усик — Энтони Джошуа

Исход схватки будет известен после 12 раундов, если один из боксёров не победит досрочно. Если судьи насчитают ничью, то все титулы останутся у британца. Очевидно, что Александру для завоевания победы по очкам нужно будет сделать очень много. Мало того, что претендент всегда должен делать на порядок больше, но нужно помнить и то, что он фактически будет боксировать на территории соперника, где на объективность судей рассчитывать будет непросто.

В любом случае нас ждёт противостояние двух первоклассных боксёров, двух олимпийских чемпионов, и недаром этот поединок считают главным в 2021 году. По всем прикидкам, ничто не сможет перебить по популярности интригующую дуэль за титулы в королевском дивизионе. Сумеет ли Украина впервые после падения правления Владимира Кличко снова захватить власть в хевивейте? Шансы на это велики, но ответ получим лишь в конце недели.