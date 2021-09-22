Стало известно, сколько Усик заработает за поединок с Джошуа

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По данным Total Sportal, украинский боксер гарантированно получит три миллиона фунтов стерлингов. При этом, в случае достаточного количества продаж платных трансляций, Усик может в качестве бонуса получить еще два млн фунтов стерлингов.

Усик 25 сентября в Лондоне встретится с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF и WBO в тяжелом весе Джошуа.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, олимпийский чемпион-2012 в весе до 91 кг Усик на профессиональном ринге одержал 18 побед. В тяжелом весе украинец провел два поединка, в последнем он единогласным решением судей одолел британца Дерека Чисору. У олимпийского чемпиона-2012 в весе свыше 91 кг Джошуа 24 победы и одно поражение от американца Энди Руиса.