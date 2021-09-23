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23 сентября, источник: Vesti.kz

Головкин договорился об объединительном бое с «суперчемпионом». Есть дата и место

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) договорился об объединительном бое с «суперчемпионом» WBA японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

По информации инсайдера Майка Коппинджера, их поединок состоится 28 декабря в Кобе (Япония).

В то же время DAZN еще нужно подтвердить этот бой. Пока стриминговый сервис не даст добро на встречу Головкина с Муратой — боя не будет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что у Головкина проблемы с DAZN — платформе не нравится уровень оппозиции GGG. Кроме того, казахстанец отказался от промежуточного поединка в августе-сентябре, который был призван повысить интерес к их противостоянию с Муратой. Источники утверждали, что в DAZN против промежуточных боев, так как в контракте GGG прописана многомиллионная сумма минимального гонорара.

Отметим, что 35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28−3−1, 24 KO).

Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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