Головкин договорился об объединительном бое с «суперчемпионом». Есть дата и место

По информации инсайдера Майка Коппинджера, их поединок состоится 28 декабря в Кобе (Япония).

В то же время DAZN еще нужно подтвердить этот бой. Пока стриминговый сервис не даст добро на встречу Головкина с Муратой — боя не будет.

Ранее сообщалось, что у Головкина проблемы с DAZN — платформе не нравится уровень оппозиции GGG. Кроме того, казахстанец отказался от промежуточного поединка в августе-сентябре, который был призван повысить интерес к их противостоянию с Муратой. Источники утверждали, что в DAZN против промежуточных боев, так как в контракте GGG прописана многомиллионная сумма минимального гонорара.

Отметим, что 35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28−3−1, 24 KO).