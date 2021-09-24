Иммигрант из Марокко одолел боксера-неонациста и стал чемпионом

Еще перед схваткой 33-летний Нурдин выразил неодобрение внешним видом своего оппонента. Тело Броили покрыто татуировками неонацистского и фашистского толка. Рисунок на груди 28-летнего спортсмена прославляет праворадикальную группировку Veneto Fronte Skinheads. Также среди татуировок и символ «Мертвая голова», под которым воевала 3-я танковая дивизия СС на полях Второй мировой войны.