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17:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Иммигрант из Марокко одолел боксера-неонациста и стал чемпионом

В Италии состоялся боксерский поединок между Микеле Броили и Хассаном Нурдином за титул чемпиона страны во втором полулегком весе. Об этом сообщает LadBible.

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Источник: LadBible

Еще перед схваткой 33-летний Нурдин выразил неодобрение внешним видом своего оппонента. Тело Броили покрыто татуировками неонацистского и фашистского толка. Рисунок на груди 28-летнего спортсмена прославляет праворадикальную группировку Veneto Fronte Skinheads. Также среди татуировок и символ «Мертвая голова», под которым воевала 3-я танковая дивизия СС на полях Второй мировой войны.

Нурдин одолел соперника и забрал чемпионский пояс. Он добыл победу единогласным решением судей. Сам Нурдин — иммигрант, выходец из Марокко.

После схватки спортивные чиновники занялись вопросом Броили. Многие болельщики выразили недовольство тем, что власти позволяют спортсмену открыто демонстрировать фашистские и неонацистские символы. Вскоре стало известно, что боксер был дисквалифицирован.

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