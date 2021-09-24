«Уважаю Кличко, люблю украинский народ!» Джошуа и Усик перед боем: уважение, мова, Джокер, скука

Сначала планировалось, что соперником Джошуа станет Тайсон Фьюри. Но в итоге Фьюри в третий раз подерется с Деонтеем Уайлдером, а Джошуа выйдет против Александра Усика — 25 сентября на 60-тысячном стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Был бы его противником Фьюри — на пресс-конференции было бы жарко, он бы устроил шоу что надо. У Тайсона по-другому просто не бывает. Причем полыхали бы оба. Теперь же — тишь да гладь. Джошуа если что-то и говорит об Усике, то только хорошее. Вот что он сказал на пресс-конференции, прошедшей в четверг:

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"Я счастлив вернуться, и я очень взволнован. Вы должны хотеть тренироваться, совершенствоваться, вкладывать всего себя в это дело. Когда я начал заниматься боксом, это было весело. Потому что тогда мой бокс выглядел дерьмово. Потом я начал избивать парней, которые доставляли мне проблемы. А когда вы видите прогресс в деле, которым занимаетесь, то хотите вкладывать в это еще больше усилий. Я надеюсь, что бой всем понравится, но для меня это лишь очередной день в тренировочном лагере. Я вернусь в зал уже на следующей неделе.

Я недостаточно долго изучал любительское прошлое Усика, чтобы по-настоящему узнать его, но все же определенное исследование я провел. Я очень уважаю его и Папаченко (Анатолий Ломаченко — отец Василия Ломаченко. — Прим. «СЭ»). Папаченко — феноменальный человек, который, как правило, находится за пределами камер. За его плечами огромный опыт. Они любят бокс так же, как и я. А еще я люблю украинский народ. Нравится украинская школа бокса, уважаю Владимира Кличко — он феноменальный чемпион, и спасибо ему за приглашение в свой тренировочный лагерь. Сливки всегда всплывают на самый верх, и сейчас мы оба здесь. Удачи команде Усика.

Я не историк спорта, поэтому не буду описывать каждый бой, который я смотрел, но смотрел я достаточно боев. Я занимаюсь этим делом не потому, что хочу, чтобы люди уважали меня. Это совсем не сложно. Это моя работа, возможность зарабатывать на жизнь. Это благословение. Это лучшие дни в моей жизни. Я начал в 2008 году во время мирового финансового кризиса, когда люди не могли инвестировать в спорт. Зайти так далеко — для меня это было благословением. Я продвигаю бокс не для того, чтобы быть знаменитым, а для того, чтобы каждый мог извлечь из него пользу.

Ни для кого я не стану легкой прогулкой. Мне нравится драться. Я здесь, я благословен, я счастлив и никого не воспринимаю как должное. Это моя страсть на долгие годы".

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Как ни странно, к Усику вопросов особо не было. Возможно, журналистов смутил тот факт, что он почти не говорит на английском. Впрочем, рядом все равно сидела переводчица (Усик говорил на украинском).

«Главный бой в карьере? Его много с чем можно сравнить. Я чувствую себя прекрасно. С нетерпением жду этого боя. Я хотел бы поблагодарить Энтони, его команду, Эдди Хирна и свою команду. Благодарен и счастлив, что нам предстоит разделить ринг в эту субботу. Каждый бой творит историю, и мы с Энтони собираемся сотворить еще один кусочек истории — то, о чем люди будут говорить, что будут помнить, смотреть по телевизору».

Самое яркое, что было на пресс-конференции, — это внешний вид Усика: серьга, усы как у запорожского казака и костюм джокера. «Красивый костюм? Спасибо, я готовился», — сказал он журналистке после пресс-конференции. Надо сказать, что на пресс-конференции также выступили промоутеры Эдди Хирн и Александр Красюк, а также менеджер Усика Эгис Климас. К сожалению, ничего интересного не сказали и они. Впрочем, ни о чем интересном их и не спросили.

У нас любят превозносить иностранных журналистов и принижать своих, но если дело касается бокса и ММА, то это точно неуместно — что перед турнирами UFC, что перед большими боксерскими поединками и в США, и в Британии в основном звучат банальные, похожие друг на друга вопросы, не предполагающие фактурного ответа и раскрытия каких-либо деталей. Для сравнения почитайте пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Майрбека Хасиева (такой пример, поскольку в последнее время классические пресс-конференции давали только они), наполненные и эмоциями, и фактурой.

Что ж, пока в Лондоне скучно. Главное — чтобы скучно не было в субботу в ринге.