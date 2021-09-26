Украинский боксер Усик победил британца Джошуа и завоевал три титула чемпиона мира

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Все трое судей отдали победу Усику — 117:112, 116:112, 115:113.

34-летний Усик завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 19 побед (13 нокаутом). Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса.

Украинец стал чемпионом мира всего в третьем бою в супертяжелом весе. В октябре 2019 года он победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде, а в октябре 2020-го — британца Дерека Чисору и стал обязательным претендентом на титул WBO.

Джошуа не сумел во второй раз защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, которые вернул в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом в бою-реванше. В первом поединке в июне 2019 года победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. До поражения от Руиса британец шесть раз защищал пояс IBF, три — WBA и один — WBO. В декабре 2020 года Джошуа победил болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде.