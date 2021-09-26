Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира

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Бой прошел на 60-тысячном стадионе лондонского «Тоттенхэма». Усик — олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 91 кг. Соответственно в профи он сначала стал выступать в первом тяжелом весе, где стал абсолютным чемпионом мира. Затем Александр перешел в супертяжи. Первый бой в королевском весе он провел в октябре 2019 года, победив Чазза Уизерспуна, который отказался продолжать сражение после седьмого раунда. В октябре 2020-го Усик провел самый сложный бой в профессиональной карьере — с Дереком Чисорой. Первую половину поединка украинец провалил, но потом все же сумел перебоксировать британца. При этом нельзя сказать, что Усик победил однозначно.

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Александр Усик, Украина, 34 года. Статистика в проф.боксе: 19 побед (13 КО), 0 поражений. Олимпийский чемпион-2012 (до 91 кг).



Энтони Джошуа, Великобритания, 31 год. Статистика в проф.боксе: 24 победы (22 КО), 2 поражения. Олимпийский чемпион-2012 (свыше 91 кг).

Джошуа, безусловно, куда опаснее Чисоры. Чемпион мира WBA (Super), WBC, IBF. Нокаутер (22 победы из 24). Высокий (198 см, рост Усика — 191 см), мускулистый и при этом быстрый. Очень неудобный соперник для Усика. И, кстати, тоже олимпийский чемпион Лондона — в категории свыше 91 кг. Джошуа уже проигрывал — нокаутом Энди Руису в июне 2019-го. Однако Руис — панчер, а Усик — нет.

Зато с боксерским IQ у Александра все в полном порядке. В первом раунде Усик предложил Джошуа хорошее движение и быстрые левые прямые (он стал лишь вторым соперником-левшой в профессиональной карьере Энтони). В цель залетело где-то три-четыре акцентированных панча, а с линии атак украинец без проблем уходил. Но тут надо сказать, что Джошуа с всегда втягивается в бой постепенно, не формирует события. 1−0 по раундам в пользу Усика (10−9).

Во втором раунде Александр тоже действовал первым номером, раздергивая британца и молниеносно атакуя левым прямым. Пожалуй, и эту трехминутку он забрал. 2−0 (20−18). Джошуа же выглядел не сказать, что растерянным, но довольно пассивным. Очевидно, он не хотел зря расходовать силы и вымахиваться в начале боя. «Все хорошо, но не делай большие паузы», — сказали Усику в углу в перерыве.

В третьем раунде Джошуа снова ни разу не попробовал обострить ситуацию. Зато ее обострил Усик. 2 минуты и 45 секунд он накидывал несильные удары — для очков, а за 15 секунд до конца раунда нанес мощный левый боковой, после которого чемпион мира будто бы пошатнулся. 3−0 (30−27). Стало складываться впечатление, будто Джошуа просто не понимает, как переиграть украинского боксера. И в четвертом раунде это мысль утвердилась — он снова не сумел доставить Усику неприятности, даже не попытался этого сделать. 4−0 (40−36).

В пятом раунде Джошуа, наконец, начал выбрасывать силовые удары. Правда, летели они или в блок, или мимо. У Усика же неплохо проходил джеб. Это скорее 5−0, чем 4−1 (50−45). В перерыве Александра попросили быть аккуратнее, поскольку Энтони его заманивает под контратаку и соответственно разящий панч.

В шестом раунде Джошуа, наконец, захватил центр ринга и начал действовать первым номером. И кое-что стало получаться — например, довольно увесистый правый прямой. Усик по-прежнему прекрасно двигался, держал в целом удобную для себя дистанцию, но на этот раз не создал ни одного, так скажем, опасного момента. Раунд за Энтони — 5−1 (59−55).

Поняв, что инициативу лучше оставить за собой, в седьмом раунде Усик прибавил в агрессии, что привело к мощному левому прямому, которым украинец откинул Джошуа назад метра на два. А что же Джошуа? А у Джошуа ничего не получилось. По раундам: Усик — 6, Джошуа — 1 (69−64).

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Восьмой раунд — это равный бой. Но самый увесистый удар — апперкот в концовке — на счету Джошуа, так что, пожалуй, раунд следует отдать ему. 6−2 (78−74). В девятом раунде Усик выкидывал больше ударов. Ближе к концу Джошуа поджал украинца к канатам, и тот решил уйти из неудобного положения при помощи клинча — первого в этом поединке. Бой получился не самым зрелищным, зато без возни — мы увидели чистый бокс. Ну, а в самом конце Усик поймал Джошуа плотным левым встречным. 7−2 (88−83). 10-й раунд получился агрессивным — британец поставил украинцу сечку, украинец тоже несколько раз неплохо попал. Сложный для оценки раунд. И все же Усик выглядел интереснее — 8−2 (98−92).

Угловые попросили Усика не застаиваться и в начале 11-го раунда он ошеломил Джошуа быстрой атакой. Энтони на пропускал, а ответить ничем не смог — Александр в этом раунде был лучше от начала и до конца. Британец же выглядел каким-то потерявшимся. 9−2 (108−101). По сути, Усику для победы достаточно было просто достоять, но в последнем раунде он атаковал так, будто проигрывает он, а не Джошуа. В итоге за 20 секунд до конца Александр заставил Энтони отступить к канатам и обрушил на него град ударов. Нокаут был близок, но Усик на всякий случай остановился — чтобы не пропустить встречный. И тут раздался гонг.

10−2 по раундам, 118−110 на нашей, спорт-экспрессовской записке (может, мы Джошуа чуть и засудили). Что касается официального решения, то счет такой: 117−112, 116−112, 115−113. Естественно, в пользу украинца. Усик — чемпион мира в супертяжелом весе WBA (Super), WBC, IBF. Просто красавец.