Усик станцевал гопак после сенсационной победы над Джошуа: видео
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик ярко отпраздновал триумф над британцем Энтони Джошуа.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик ярко отпраздновал триумф над британцем Энтони Джошуа.
После объявления судейского вердикта победитель пустился в пляс: тяжеловес исполнил гопак (украинский народный танец, возникший во времена запорожского казачества).
Напомним, что титульная схватка в Лондоне продлилась все 12 раундов. По итогам поединка 34-летний украинец одержал победу над Джошуа со счетом 117−112, 116−112, 115−113 на карточках арбитров и завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Усик остался непобежденным. Он выиграл все 19 боев на профессиональном ринге.