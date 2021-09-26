Усик станцевал гопак после сенсационной победы над Джошуа: видео

После объявления судейского вердикта победитель пустился в пляс: тяжеловес исполнил гопак (украинский народный танец, возникший во времена запорожского казачества).

Напомним, что титульная схватка в Лондоне продлилась все 12 раундов. По итогам поединка 34-летний украинец одержал победу над Джошуа со счетом 117−112, 116−112, 115−113 на карточках арбитров и завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.