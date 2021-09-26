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10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усик станцевал гопак после сенсационной победы над Джошуа: видео

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Украинский боксер Александр Усик ярко отпраздновал триумф над британцем Энтони Джошуа.

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После объявления судейского вердикта победитель пустился в пляс: тяжеловес исполнил гопак (украинский народный танец, возникший во времена запорожского казачества).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что титульная схватка в Лондоне продлилась все 12 раундов. По итогам поединка 34-летний украинец одержал победу над Джошуа со счетом 117−112, 116−112, 115−113 на карточках арбитров и завоевал пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Усик остался непобежденным. Он выиграл все 19 боев на профессиональном ринге.

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