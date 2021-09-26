Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Рубин
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо
Ренн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Осасуна
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Анже
Футбол. Зарубежный
16:00
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Салернитана
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Эмполи
Болонья
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Штутгарт
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Леванте
Футбол. Зарубежный
18:00
Клермон Фут
Монако
Футбол. Зарубежный
18:30
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Райо Вальекано
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Эльче
Футбол. Зарубежный
21:45
Марсель
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
10:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский поздравил Усика с победой словами «Украина возвращает свое»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Он опубликовал эмоциональное обращение к спортсмену на своей официальной странице в Facebook.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO опять, как и положено, принадлежат украинцам! Саня, спасибо!» — такими словами поздравил Зеленский Усика.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира

Глава Украины добавил, что «все не спали не сомневались, мы все не сдерживали эмоций». По мнению Зеленского, победа Усика стала жесткой, что делает ее особенно ценной.

Ранее Валуев прокомментировал победу Усика в титульном поединке. По мнению депутата Госдумы, спортсмен сделал невозможное. «Саша по-настоящему удивил», — подчеркнул Валуев.

Поединок Усика и Джошуа состоялся в Лондоне. Он продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу украинскому тяжеловесу.

Усик завоевал четыре пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе: его признали чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Просто красавец. Усик переиграл Джошуа и стал чемпионом мира
Шевченко защитила пояс UFC, эффектно нокаутировав американку
Медведева представила новую программу (фото)
Бой за титул чемпиона UFC с участием Петра Яна отменен
«Динамо» принимает «Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
Менеджер Яна призвал UFC лишить Стерлинга чемпионского титула
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь