Зеленский поздравил Усика с победой словами «Украина возвращает свое»

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«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO опять, как и положено, принадлежат украинцам! Саня, спасибо!» — такими словами поздравил Зеленский Усика.

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Глава Украины добавил, что «все не спали не сомневались, мы все не сдерживали эмоций». По мнению Зеленского, победа Усика стала жесткой, что делает ее особенно ценной.

Ранее Валуев прокомментировал победу Усика в титульном поединке. По мнению депутата Госдумы, спортсмен сделал невозможное. «Саша по-настоящему удивил», — подчеркнул Валуев.

Поединок Усика и Джошуа состоялся в Лондоне. Он продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу украинскому тяжеловесу.