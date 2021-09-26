«Получил урок бокса»: британцы раскритиковали Джошуа после поражения Усику

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«Еще пару лет назад Джошуа доминировал на ринге за счет движения, скорости и силы. С тех пор он выглядит неуверенно, ему нужно что-то скорее менять в себе», — посетовал пользователь с ником DaveB24.

«Как бы печально ни звучало, многие из нас рады, что Джошуа проиграл, и винить в этом он должен только себя. У него нет таланта» — отметил Fred2012.

«Чтобы быть чемпионом, нужны харизма и навыки. Неудачник с большой буквы», — считает MrsT.

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«Позор. Джошуа возомнил себя слишком большой знаменитостью! Он должен был тратить время на тренировки, а не на выступления перед камерой», — возмутился Onlythetruth1.

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«Кажется, здесь никому не нравится Джошуа. Мне он давно не нравится, но я не думал, что 98 процентам остальных тоже. Отличные новости», — написал Bluethedog.

«Эй Джей получил урок бокса. А Усик — крутой парень и очень хороший боксер», — подытожили читатели.

Украинский боксер Александр Усик в ночь на воскресенье победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Титульный бой прошел на арене футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне и продлился 12 раундов. Счет судейских записок — 117−112, 116−112, 115−113.