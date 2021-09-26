«Получил урок бокса»: британцы раскритиковали Джошуа после поражения Усику

«Еще пару лет назад Джошуа доминировал на ринге за счет движения, скорости и силы. С тех пор он выглядит неуверенно, ему нужно что-то скорее менять в себе», — посетовал пользователь с ником DaveB24.
«Как бы печально ни звучало, многие из нас рады, что Джошуа проиграл, и винить в этом он должен только себя. У него нет таланта» — отметил Fred2012.
«Чтобы быть чемпионом, нужны харизма и навыки. Неудачник с большой буквы», — считает MrsT.
«Позор. Джошуа возомнил себя слишком большой знаменитостью! Он должен был тратить время на тренировки, а не на выступления перед камерой», — возмутился Onlythetruth1.
«Кажется, здесь никому не нравится Джошуа. Мне он давно не нравится, но я не думал, что 98 процентам остальных тоже. Отличные новости», — написал Bluethedog.
«Эй Джей получил урок бокса. А Усик — крутой парень и очень хороший боксер», — подытожили читатели.
Украинский боксер Александр Усик в ночь на воскресенье победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Титульный бой прошел на арене футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне и продлился 12 раундов. Счет судейских записок — 117−112, 116−112, 115−113.
Усик выиграл все 19 боев на профессиональном ринге, 13 из них — нокаутом. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Джошуа проиграл во второй раз за карьеру, также на счету 31-летнего британца 24 победы (22 — нокаутом).