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10:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Получил урок бокса»: британцы раскритиковали Джошуа после поражения Усику

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели Daily Mail прокомментировали поражение британского боксера Энтони Джошуа в поединке против украинца Александра Усика. Многие уверены, что результат боя получился закономерным из-за неподготовленности британца.

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«Еще пару лет назад Джошуа доминировал на ринге за счет движения, скорости и силы. С тех пор он выглядит неуверенно, ему нужно что-то скорее менять в себе», — посетовал пользователь с ником DaveB24.

«Как бы печально ни звучало, многие из нас рады, что Джошуа проиграл, и винить в этом он должен только себя. У него нет таланта» — отметил Fred2012.

«Чтобы быть чемпионом, нужны харизма и навыки. Неудачник с большой буквы», — считает MrsT.

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«Позор. Джошуа возомнил себя слишком большой знаменитостью! Он должен был тратить время на тренировки, а не на выступления перед камерой», — возмутился Onlythetruth1.

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«Кажется, здесь никому не нравится Джошуа. Мне он давно не нравится, но я не думал, что 98 процентам остальных тоже. Отличные новости», — написал Bluethedog.

«Эй Джей получил урок бокса. А Усик — крутой парень и очень хороший боксер», — подытожили читатели.

Украинский боксер Александр Усик в ночь на воскресенье победил британца Энтони Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBA (Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Титульный бой прошел на арене футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне и продлился 12 раундов. Счет судейских записок — 117−112, 116−112, 115−113.

Усик выиграл все 19 боев на профессиональном ринге, 13 из них — нокаутом. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Джошуа проиграл во второй раз за карьеру, также на счету 31-летнего британца 24 победы (22 — нокаутом).

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