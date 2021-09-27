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Усик вернул Джошуа чемпионские пояса, так как ему должны изготовить именные. Спортсмены встретились в раздевалке британца. Джошуа принял пояса.

Бой прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне. Усик одержал победу единогласным решением судей — 117−112, 116−112, 115−113. 34-летний украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).