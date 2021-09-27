Усик вернул Джошуа чемпионские пояса
Украинский боксер Александр Усик передал Энтони Джошуа его чемпионские пояса.
Украинский боксер Александр Усик передал Энтони Джошуа его чемпионские пояса.
Усик вернул Джошуа чемпионские пояса, так как ему должны изготовить именные. Спортсмены встретились в раздевалке британца. Джошуа принял пояса.
Бой прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне. Усик одержал победу единогласным решением судей — 117−112, 116−112, 115−113. 34-летний украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).
Бывший боксер Костя Цзю заявил, что Усик одолел Джошуа благодаря правильно выбранной тактике. Он поздравил украинца и заявил, что тот провел классный бой. Цзю добавил, что, по его мнению, Усик победил Джошуа со счетом 117−111.