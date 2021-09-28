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14:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Усик отправится с чемпионскими поясами в Крым

Украинский боксер Александр Усик признался, что захотел отправиться на полуостров Крым с завоеванными чемпионскими поясами.

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34-летний спортсмен подчеркнул, что хочет показать награды своему тренеру, родственникам.

«Поедут ли пояса в Крым? Конечно. Хочется зайти в зал свой родненький, отдать должное тренеру, который довел меня до высокого уровня, научил мыслить в ринге», — отметил он.

В ночь на 26 сентября Усик завоевал четыре чемпионских пояса в тяжелом весе, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. Схватка прошла в Лондоне. Украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Усик — уроженец Симферополя. Он регулярно посещает полуостров, где живут его родственники. В январе 2018-го боксер резко отреагировал на вопрос относительно поездок на полуостров, охарактеризовав такое отношение прессы собачьим.

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