Усик отправится с чемпионскими поясами в Крым

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34-летний спортсмен подчеркнул, что хочет показать награды своему тренеру, родственникам.

«Поедут ли пояса в Крым? Конечно. Хочется зайти в зал свой родненький, отдать должное тренеру, который довел меня до высокого уровня, научил мыслить в ринге», — отметил он.

В ночь на 26 сентября Усик завоевал четыре чемпионских пояса в тяжелом весе, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. Схватка прошла в Лондоне. Украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).