Усик назвал больными людей, критикующих украинских спортсменов за фото с российскими коллегами

— Как вы считаете, почему украинская власть наделяет себя правом критиковать и буквально вызывать на ковер спортсменов, которые делают фото с представителями России, но не видит необходимости транслировать топ-1 бой украинского боксера хотя бы на одном телеканале. И как вы думаете, на каком ресурсе смотрел ваш бой президент (Украины, Владимир Зеленский. — Sport24)?

— Я не знаю, по какому телеканалу смотрел мой поединок президент. Имеет ли она право критиковать… Критикуют меня или нет?

— Вас лично нет, но критикуют тех, кто взаимодействует с российскими спортсменами.

— Это все хайп. Люди сейчас заражены хайпом, которые хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Я просто понимаю, о чем вы говорите, и не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Ну, немного больные, что тут поделать, — сказал Усик.