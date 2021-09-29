Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

Пакьяо, которому в декабре исполнится 43 года, в августе единогласным решением судей проиграл кубинцу Йорденису Угасу и не смог вернуть титул чемпиона мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ранее Пакьяо объявил, что будет участвовать в президентской гонке 2022 года на Филиппинах.

«Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение (о завершении карьеры), которое я когда-либо принимал, но я смирился с этим. Преследуйте свои мечты, усердно работайте и увидите, что произойдет. До свидания, бокс. Сегодня я объявляю о завершении карьеры», — написал Пакьяо на своей странице в Twitter.