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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, который планирует баллотироваться на пост президента Филиппин в 2022 году, объявил о завершении карьеры.

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Источник: AP 2021

Пакьяо, которому в декабре исполнится 43 года, в августе единогласным решением судей проиграл кубинцу Йорденису Угасу и не смог вернуть титул чемпиона мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ранее Пакьяо объявил, что будет участвовать в президентской гонке 2022 года на Филиппинах.

«Спасибо самым великим фанатам и величайшему спорту в мире! Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое трудное решение (о завершении карьеры), которое я когда-либо принимал, но я смирился с этим. Преследуйте свои мечты, усердно работайте и увидите, что произойдет. До свидания, бокс. Сегодня я объявляю о завершении карьеры», — написал Пакьяо на своей странице в Twitter.

Пакьяо единственный на данный момент боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях. За карьеру он одержал 62 победы (39 нокаутом), потерпел 8 поражений, еще два боя филиппинец завершил вничью.

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