Валуев предостерег Усика от поездки в Крым с чемпионскими поясами

Политик обратил внимание на то, что спортсмен много времени проводит за границей, но при этом представляет Украину. Он предостерег Усика от поездки в Крым, посчитав, что его могут раскритиковать на родине. «По-человечески ему нужно взвесить все “за” и “против”. Есть обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или нет. Весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать», — сказал Валуев.