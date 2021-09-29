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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Валуев предостерег Усика от поездки в Крым с чемпионскими поясами

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал желание украинского боксера Александра Усика привезти чемпионские пояса в Крым. Его слова приводит «Газета.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Политик обратил внимание на то, что спортсмен много времени проводит за границей, но при этом представляет Украину. Он предостерег Усика от поездки в Крым, посчитав, что его могут раскритиковать на родине. «По-человечески ему нужно взвесить все “за” и “против”. Есть обстоятельства, которые или позволят ему это сделать, или нет. Весь этот лай политиков даже не хочется обсуждать», — сказал Валуев.

В ночь на 26 сентября Усик завоевал четыре чемпионских пояса в тяжелом весе, одержав победу над британцем Энтони Джошуа. Схватка прошла в Лондоне. Украинец стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Усик — уроженец Симферополя. Он регулярно посещает полуостров, где живут его родственники. После победы спортсмен подчеркнул, что хочет показать награды своему тренеру и родственникам, живущим в Крыму.

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