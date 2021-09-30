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30 сентября, источник: Vesti.kz

Только его боялись узбеки, или как строится новая сборная Казахстана перед ЧМ по боксу

Новый главный тренер сборной Казахстана Кайрат Сатжанов собирает свой состав перед чемпионатом мира по боксу в Сербии. Корреспондент Vesti.kz предлагает вспомнить принципы работы специалиста с перспективной молодежью.

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Сатжанов приступил к работе всего пару недель назад, но можно ожидать, что в Белград он повезет с собой самых талантливых боксеров Казахстана. Сборную ждет серьезное омоложение. Сакен Бибосынов с Абылайханом Жусуповым, которые приглашены из олимпийского состава, тоже еще довольно молоды.

Есть и другие потенциальные фавориты. Не приезд в команду Камшыбека Кункабаева, которого приглашали на сбор, дал шанс проявить себя другим кандидатам — на место в супертяжелом весе претендуют Нурлан Сапарбай и Сабыргали Аманат. Особенно интересен последний, который совсем недавно сотрудничал с тренером. «Наш выиграл, — прокомментировал Сатжанов выступление Аманата в финале на молодежном чемпионате мира. — В третьем раунде нокдаун отсчитали узбекскому боксеру. Узбеки настраивались против нашего тяжа, ведь он — чемпион Азии. Два года назад он всех побил… И узбеков, и всех. И они только его и боялись. У нашего боксера этот бой был первым, а у соперника — второй. И получилось так, что судьи отдали предпочтение в другую сторону».

Найдется в обновленной команде и другим звездочкам — например, для Сагындыка Тогамбая или Бека Нурмаганбета. Ждем в главной команде братьев Оралбай: Айбек с Нурбеком пару лет претендуют на ведущие места. Украшением команды станут Даниял Сабит с Махмудом Сабырханом, также ищущие себя в сборной Казахстана.

Молодая и суперперспективная национальная команда вполне может добиться хорошего результата в Сербии. 5 октября финиширует первый этап отбора, после которого будут определены два состава. Именно из них отберут финальную заявку на турнир в Белграде. Сатжанов знаком с каждым кандидатом, поскольку он совсем недавно работал с юношами и молодежью. В Сербии казахстанцы могут выстрелить.

Напомним, первым большим турниром обновленной сборной Казахстана может стать чемпионат мира, который пройдет с 24 октября по 6 ноября в Сербии.

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