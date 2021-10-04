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17:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший тренер Кличко заявил, что бой Усика с Джошуа был договорным

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Украинский тренер по боксу Сергей Городничев, ранее работавший с Владимир Кличко, сомневается, что бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа был честным.

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Украинец Усик 25 сентября единогласным решением судей победил британца Джошуа и отобрал у него пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе.

«Усик показал, на что способен, а Джошуа обделался. Британец что-то выискивал и пытался… Но ничего не получилось. Ему все по барабану. Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк. Все же знают, что Энтони может боксировать на высоком уровне. В тяжелый вес решили запустить свежую кровь в лице Александра. Джошуа тут прикинулся идиотом. У него контракт на 100 миллионов долларов с арабами на три боя. С Тайсоном Фьюри очень тяжело договориться, а продолжать боксировать и отрабатывать деньги нужно», — заявил Городничев в эфире своего YouTube-шоу.

Ранее сообщалось, что в контракте на поединок была прописана опция, что в случае победы Усика боксеры проведут вторую встречу.

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