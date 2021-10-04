Бывший тренер Кличко заявил, что бой Усика с Джошуа был договорным

«Усик показал, на что способен, а Джошуа обделался. Британец что-то выискивал и пытался… Но ничего не получилось. Ему все по барабану. Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк. Все же знают, что Энтони может боксировать на высоком уровне. В тяжелый вес решили запустить свежую кровь в лице Александра. Джошуа тут прикинулся идиотом. У него контракт на 100 миллионов долларов с арабами на три боя. С Тайсоном Фьюри очень тяжело договориться, а продолжать боксировать и отрабатывать деньги нужно», — заявил Городничев в эфире своего YouTube-шоу.