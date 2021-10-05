Чемпион мира Деметриус Андраде хочет бой с Головкиным

«Все, что я могу делать, это продолжать побеждать. Выходить на ринг, делать свою работу, при этом выглядеть сенсационно и оставаться в полном здравии. А затем идти дальше. Если у вас есть пояс в среднем или втором среднем дивизионах — поехали! GGG, ты где? Объедини титулы в бою с Муратой, а потом давай поставим с тобой на кон три пояса в следующем году!»— цитирует Boxing247.com Андраде.