Чемпион мира Деметриус Андраде хочет бой с Головкиным
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде выступил с обращением к лидерам своего дивизиона, в том числе и владеющему поясами IBF/IBO Геннадию Головкину.
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде выступил с обращением к лидерам своего дивизиона, в том числе и владеющему поясами IBF/IBO Геннадию Головкину.
«Все, что я могу делать, это продолжать побеждать. Выходить на ринг, делать свою работу, при этом выглядеть сенсационно и оставаться в полном здравии. А затем идти дальше. Если у вас есть пояс в среднем или втором среднем дивизионах — поехали! GGG, ты где? Объедини титулы в бою с Муратой, а потом давай поставим с тобой на кон три пояса в следующем году!»— цитирует Boxing247.com Андраде.
19 ноября Деметриус проведет очередную защиту своего титула в поединке с претендентом из Ирландии Джейсоном Куигли.