Появилось видео поединка Милонова с Джигурдой

На опубликованном ролике видно, что Джигурда превосходит соперника по силе и наносит ему удары в корпус. По информации источника, после поединка Милонов пожаловался на обман со стороны организаторов, так как рассчитывал на близкий к рестлингу поединок, а вышел на полноценный бой с более подготовленным атлетом.