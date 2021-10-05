Нокаут от Елеусинова или авансы для Дычко. Чего ждать от звездных казахстанцев в боях в Нур-Султане

Проспекты должны стать главными действующими лицами декабрьского боксерского шоу в столице Казахстана, а перед этим — «разогреться» в США. Казахстанцев в Нур-Султане ждет серьезное испытание, а сейчас дорабатываются последние моменты для организации большого спортивного события.

1. Данияр Елеусинов

30-летний полусредневес, скорее всего, может пропустить поединок в США, а его подготовка будет заточена на казахстанский вечер бокса. Елеусинов получит шанс биться за пару поясов, поэтому он должен показать свой яркий бокс. Олимпийский чемпион будет агрессивным, и кто бы не приехал, есть серьезная угроза нокаута для гостя.

Елеусинова обязательно ждет серьезный экзамен, который некоторые его предшественники заваливали, а потом уже не получили шанс на пересдачу, так как не смогли вернуть интерес публики и инвесторов. Олимпийский чемпион способен выдать шоу, поэтому нас ждет отличный поединок, где Данияру не должно быть легко, но он должен быть готовым к сложному испытанию.

2. Иван Дычко

Многолетний лидер сборной Казахстана с досрочной победой вернулся после длительного простоя, но ему, в отличие от Елеусинова, лишний поединок не помешал бы, ведь в Алматы он «не успел даже вспотеть». Дычко потерял определенное количество времени, но еще не утратил инстинкт убийцы и готов уничтожать свою оппозицию.

Супертяжелый дивизион переполнен качественными исполнителями и не каждый сможет стать чемпионом мира. Сможет ли Дычко? Только через зрелищные поединки с сильной оппозицией шанс такой может появиться. Иного не придумано. Но сейчас даже Эдди Рейносо заинтересован в работе с великаном из Казахстана. А это значит — у Ивана отличные перспективы в дивизионе.