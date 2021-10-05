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5 октября, источник: Vesti.kz

Нокаут от Елеусинова или авансы для Дычко. Чего ждать от звездных казахстанцев в боях в Нур-Султане

Казахстанские олимпийские призеры Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) и Иван Дычко (10−0, 10 КО) перед боями в Нур-Султане могут отказаться от других поединков. От двух вариантах развития событий в последние месяцы 2021 года — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Проспекты должны стать главными действующими лицами декабрьского боксерского шоу в столице Казахстана, а перед этим — «разогреться» в США. Казахстанцев в Нур-Султане ждет серьезное испытание, а сейчас дорабатываются последние моменты для организации большого спортивного события.

1. Данияр Елеусинов

30-летний полусредневес, скорее всего, может пропустить поединок в США, а его подготовка будет заточена на казахстанский вечер бокса. Елеусинов получит шанс биться за пару поясов, поэтому он должен показать свой яркий бокс. Олимпийский чемпион будет агрессивным, и кто бы не приехал, есть серьезная угроза нокаута для гостя.

Елеусинова обязательно ждет серьезный экзамен, который некоторые его предшественники заваливали, а потом уже не получили шанс на пересдачу, так как не смогли вернуть интерес публики и инвесторов. Олимпийский чемпион способен выдать шоу, поэтому нас ждет отличный поединок, где Данияру не должно быть легко, но он должен быть готовым к сложному испытанию.

2. Иван Дычко

Многолетний лидер сборной Казахстана с досрочной победой вернулся после длительного простоя, но ему, в отличие от Елеусинова, лишний поединок не помешал бы, ведь в Алматы он «не успел даже вспотеть». Дычко потерял определенное количество времени, но еще не утратил инстинкт убийцы и готов уничтожать свою оппозицию.

Супертяжелый дивизион переполнен качественными исполнителями и не каждый сможет стать чемпионом мира. Сможет ли Дычко? Только через зрелищные поединки с сильной оппозицией шанс такой может появиться. Иного не придумано. Но сейчас даже Эдди Рейносо заинтересован в работе с великаном из Казахстана. А это значит — у Ивана отличные перспективы в дивизионе.

Напомним, вечер профессионального бокса в Нур-Султане запланирован на 18 декабря. Зия Алиев, менеджер Елеусинова и Дычко, готов пойти на серьезные расходы, чтобы организовать топовое шоу.

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