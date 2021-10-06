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14:09 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин вошел в рейтинг величайших боксеров XXI века

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) вошел в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категорий (pound-for-pound) XXI века по версии Daily Mail, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2021

В этом рейтинге Головкин занял десятое место. Авторы назвали казахстанца «одним из величайших средневесов, когда-либо украшавших этот вид спорта».

«39-летний GGG завоевал первый титул в своем 19-м поединке, выиграв пояс “временного” чемпиона WBA в бою с Милтоном Нуньесом всего во втором поединке после того, как покинул Германию, ставшую для него вторым домом на ранних этапах его профессиональной карьеры. Головкин обладает необычайной силой, и он продолжил свой марш в среднем весе, взяв пояс по версии IBO всего через три боя. Он незабываемо остановил британца Мартина Мюррея в 11-м раунде их поединка в 2015 году, прежде чем спустя лишь восемь месяцев нокаутировал Давида Лемье и объединил дивизион, завоевав принадлежавший канадцу титул IBF.

Головкин продолжил демонстрировать устрашающее мастерство, в 2016 году нанеся Келлу Бруку первое поражение в его карьере брутальным нокаутом в пятом раунде, хотя его соперник для этого вызова прыгнул на две категории выше. Его победа по очкам над Дэниэлом Джейкобсом хоть и положила конец серии GGG из 23 нокаутов, но послужила напоминанием о том, что Головкин действительно обладает набором навыков элитного уровня, а не только своей грубой силой.

Затем наступил решающий момент в карьере Головкина, когда он и “Канело” Альварес разошлись спорной ничьей в 2017 году. Хотя мексиканец завершил поединок более убедительно, многие по сей день считают, что именно Головкин выиграл то, что было очень спорным состязанием. Однако в реванше, который последовал за победой Геннадия нокаутом над Ванесом Мартиросяном, GGG проиграл решением большинства судей, а “Канело” завладел титулами WBC, IBF и WBA.

Правление Головкина в качестве чемпиона в среднем весе закончилось, хотя он быстро вернул себе принадлежавший ранее пояс IBF, одержав в 2019 году победу над Сергеем Деревянченко.
Теперь сообщается, что 31 декабря он проведет бой с чемпионом WBA Super Риотой Муратой, чтобы еще раз объединить титулы», — пишет источник.

Полностью рейтинг P4P по версии Daily Mail выглядит так:

  1. Флойд Мейвезер;
  2. Мэнни Пакьяо;
  3. Сауль «Канело» Альварес;
  4. Бернард Хопкинс;
  5. Хуан Мануэль Маркес;
  6. Роман Гонсалес;
  7. Нонито Донэйр;
  8. Марко Антонио Баррера;
  9. Александр Усик;
  10. Геннадий Головкин (Казахстан).

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