Скоро бой? Геннадий Головкин начал тренировочный лагерь

В своих социальных сетях он опубликовал фото, отметив, что вернулся к тренировочному процессу. На снимке с GGG его брат Максим Головкин, казахстанский боксер Али Ахмедов (17−1, 13 КО) и тренер по физической подготовке Кристофер Камачо. «Рад всех видеть в добром здравии», — написал Головкин.