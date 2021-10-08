Скоро бой? Геннадий Головкин начал тренировочный лагерь
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) начал тренировочный лагерь, сообщают Vesti.kz.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) начал тренировочный лагерь, сообщают Vesti.kz.
В своих социальных сетях он опубликовал фото, отметив, что вернулся к тренировочному процессу. На снимке с GGG его брат Максим Головкин, казахстанский боксер Али Ахмедов (17−1, 13 КО) и тренер по физической подготовке Кристофер Камачо. «Рад всех видеть в добром здравии», — написал Головкин.
Напомним, что о следующем бое Головкина пока не объявлено. Наиболее вероятным называется проведение в декабре поединка в Японии против местгого «суперчемпиона» WBA Риоты Мураты (16−2, 13 КО).