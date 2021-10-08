Текущие события
Футбол. Сборные
9.10
Португалия
Катар
30
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Люксембург
Сербия
01
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Швейцария
Северная Ирландия
20
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Фарерские острова
Австрия
02
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Молдавия
Дания
04
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Андорра
Англия
05
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Венгрия
Албания
01
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Польша
Сан-Марино
50
Хоккей. КХЛ
9.10
Куньлунь
ЦСКА
21
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Азербайджан
Ирландия
03
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Грузия
Греция
02
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Швеция
Косово
30
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Финляндия
Украина
12
Футбол. Чемпионат мира
9.10
Шотландия
Израиль
32
Футбол. Сборные
9.10
Узбекистан
Малайзия
51
Футбол. Первый дивизион
9.10
Алания
Оренбург
10
Футбол. Первый дивизион
9.10
Кубань
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
9.10
Торпедо
КАМАЗ
11
Хоккей. КХЛ
9.10
Авангард
Спартак
52
Хоккей. КХЛ
9.10
Динамо М
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
9.10
Нефтехимик
Автомобилист
23
Хоккей. КХЛ
9.10
Торпедо
Динамо Мн
34
Футбол. Первый дивизион
9.10
Волгарь
Металлург Лп
02
Футбол. Первый дивизион
9.10
Текстильщик
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
9.10
Спартак-2
Акрон
01
Футбол. Первый дивизион
9.10
Велес
Краснодар-2
31
Футбол. Первый дивизион
9.10
Олимп-Долгопрудный
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
9.10
Енисей
Ротор
11
Все события
Фоторепортажи
17Повезло: Россия обыграла Словакию
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
8 октября, источник: Vesti.kz

Иван Дычко после спаррингов с Фьюри и Уайлдером дал прогноз на их третий бой

Иван Дычко в интервью You-Tube-каналу «Спорт Шредингера» дал прогноз на третий поединок Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанский боксер спарринговал и с Фьюри, и с Уайлдером.

Наверх
Источник: boxingscene.com

— Фьюри — Уайлдер. Третий бой. Есть ли интрига в этом бою или Тайсон выиграет без шансов?

— Интрига — ну она немного появилась в умах болельщиков. Я так считаю. То, что, во-первых, Уайлдер сменил тренера и начал что-то на видео в Инстаграм показывать, где он очень лупит лапы. И все такие немного: вау, вау, Уайлдер начал что-то творить, кроме своей непонятной, кроме своего непонятного стиля. И немного интрига есть. То что Тайсон — прям видно — он прям сильно уверен в себе.

— Может обернуться против?

— Да. Ну как бы не расслабился. Но если убрать эти второстепенные моменты, второстепенные моменты, то исход третьего боя будет примерно такой же, как исход второго.

— Как вы думаете, по какому сценарию будет идти третий поединок?

— Похожий сценарий. Похожий сценарий второго боя. То есть я понимаю, что если есть разница между первым боем и вторым. Что я тоже поработал с Шугар Хиллом. Я понял примерно этот стиль. И то что второй бой именно под его руководством, в его стиле отработал Тайсон Фьюри с Деонтеем Уайлдером, что принесло свои плоды. Он достаточно хорошо понял эту систему. Поэтому третий бой, я думаю, будет такой же. Примерно такой же стиль, примерно та же техника, возможно, даже Тайсон Фьюри не будет с ним особо долго возиться. В том плане что ему не нужна разведка боем, ему уже не нужно тратить первые раунды на разведку ту же самую. Он может начать с первых минут нагнетать обстановку.

— 12 раундов, остановка судьей, нокаут, что будет? Ну так — скромно, на наш взгляд.

— 12 раундов. Так, не 12. Прошлый бой был седьмой, остановка.

— Отлично.

— Остановка, якобы такой типа спорный момент, что Фьюри, ой, Уайлдер, остался на ногах, а его секундант выкинул полотенце. Я просто думаю, что в седьмом раунде Уайлдер на ногах не останется. Это будет убедительно.

Напомним, третий поединок состоится 9 октября в Лас-Вегасе — по столичному времени это будет утро 10 октября. Первый поединок боксеров в декабре 2018 года завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Тил покинул «Спартак», снизив з/п в 3 раза. Теперь он божит дома
Сборная России потеряла вратаря перед игрой со Словенией
Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022
Роналду перевез в Манчестер криокамеру стоимостью 50 тыс. фунтов
«Ньюкасл» вступил в гонку за нападающего «ПСЖ»
Лэмпард и Джеррард претендуют на пост тренера «Ньюкасла»
Манчини: Будет странно, если Жоржиньо не получит «Золотой мяч»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь