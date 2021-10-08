Иван Дычко после спаррингов с Фьюри и Уайлдером дал прогноз на их третий бой

— Фьюри — Уайлдер. Третий бой. Есть ли интрига в этом бою или Тайсон выиграет без шансов?

— Интрига — ну она немного появилась в умах болельщиков. Я так считаю. То, что, во-первых, Уайлдер сменил тренера и начал что-то на видео в Инстаграм показывать, где он очень лупит лапы. И все такие немного: вау, вау, Уайлдер начал что-то творить, кроме своей непонятной, кроме своего непонятного стиля. И немного интрига есть. То что Тайсон — прям видно — он прям сильно уверен в себе.

— Может обернуться против?

— Да. Ну как бы не расслабился. Но если убрать эти второстепенные моменты, второстепенные моменты, то исход третьего боя будет примерно такой же, как исход второго.

— Как вы думаете, по какому сценарию будет идти третий поединок?

— Похожий сценарий. Похожий сценарий второго боя. То есть я понимаю, что если есть разница между первым боем и вторым. Что я тоже поработал с Шугар Хиллом. Я понял примерно этот стиль. И то что второй бой именно под его руководством, в его стиле отработал Тайсон Фьюри с Деонтеем Уайлдером, что принесло свои плоды. Он достаточно хорошо понял эту систему. Поэтому третий бой, я думаю, будет такой же. Примерно такой же стиль, примерно та же техника, возможно, даже Тайсон Фьюри не будет с ним особо долго возиться. В том плане что ему не нужна разведка боем, ему уже не нужно тратить первые раунды на разведку ту же самую. Он может начать с первых минут нагнетать обстановку.

— 12 раундов, остановка судьей, нокаут, что будет? Ну так — скромно, на наш взгляд.

— 12 раундов. Так, не 12. Прошлый бой был седьмой, остановка.

— Отлично.

— Остановка, якобы такой типа спорный момент, что Фьюри, ой, Уайлдер, остался на ногах, а его секундант выкинул полотенце. Я просто думаю, что в седьмом раунде Уайлдер на ногах не останется. Это будет убедительно.