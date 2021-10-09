Тайсон Фьюри оказался почти на 18 кг тяжелее Деонтея Уайлдера перед титульным боем за пояс WBC

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Фьюри показал на весах 125,6 кг, тогда как бывший обладатель этого титула Уайлдер — 107,9 кг.

Первый бой между титулованными тяжеловесами состоялся в 2018 году. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью (111−115, 114−110, 113−113), Тайсон Фьюри побывал в двух нокдаунах. В 2020-м состоялся реванш, в котором Фьюри одержал убедительную победу техническим нокаутом в 7-м раунде, Уайлдер дважды был в нокдауне.

За свою карьеру Уайлдер одерживал 41 победу, по разу завершив поединок ничьей и поражением. На счету Фьюри 30 побед, 1 поражение и 1 ничья.