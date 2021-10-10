Фьюри пережил два нокдауна и нокаутировал Уайлдера, защитив титулы WBC и The Ring

Бой завершился в 11-м раунде после того, как Фьюри нокаутировал Уайлдер. До этого американец побывал дважды в нокдауне (в 3-м и 10-м раундах). Британец также побывал дважды на канвасе (в 4-м раунде), однако второй нокдаун был неверно воспринят рефери, который не углядел удар в затылок и начал отсчет.
Для 33-летнего Фьюри это была первая защита титулов чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в тяжелом весе.
Фьюри одержал 31 победу при одном поражении и одной ничьей. Уайлдер проиграл второй бой из 44.
Напомним, первый бой между титулованными тяжеловесами состоялся в 2018 году. По итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью (111−115, 114−110, 113−113), Тайсон Фьюри побывал в двух нокдаунах. В 2020-м состоялся реванш, в котором Фьюри одержал убедительную победу техническим нокаутом в 7-м раунде, Уайлдер дважды был в нокдауне.
В других боях Роберт Хелениус нокаутировал Адама Ковнацки в шестом раунде, Эфе Аджагба проиграл Фрэнку Санчесу единогласным решением судей, а россиянин Владимир Терешкин проиграл Джареду Андерсону, потерпев первое поражение в карьере.