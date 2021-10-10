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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фьюри размазал несчастного Уайлдера, закатив бой года. Дальше — Усик?

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона мира WBC.

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Источник: AP 2021

Величие Цыганского короля, величие мирового бокса!

Нынешняя осень — непрекращающийся праздник для фанатов «королевского» веса: 25 сентября бесподобный Александр Усик разобрал Энтони Джошуа в Лондоне, отобрав у британца четыре чемпионских пояса, а спустя две недели чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Деонтей Уайлдер поставили точку в затянувшейся истории вражды.

Коронавирус делал все, чтобы вмешаться в звездную битву, но все же Цыганский король и Бронзовый бомбардировщик встретились в Лас-Вегасе и подарили огненное шоу. Перед ним мы услышали от боксеров немало угроз и оскорблений в адрес друг друга, но не увидели традиционный стердаун: организаторы схватки настолько боялись потасовки Фьюри и Уайлдера на пресс-конференции, что решили подержать боксеров до 10-го числа на безопасной дистанции.

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Большей эпичности третьему поединку (хотя куда уж больше!) британца и американца добавлял тот факт, что оба супертяжа подошли к решающей схватке трилогии с самым внушительном весом в карьере:

  • Тайсон Фьюри — 277 фунтов (125,6 кг) / рекорд
  • Деонтей Уайлдер — 238 фунтов (107,9 кг).

Эксперты верили, что сумасшедшие показатели на весах приведут к нокауту. Так в итоге и получилось.

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Дебютная трехминутка боя недвусмысленно намекнула: моргать зрителям не стоит. Позади остались и жалобы Уайлдера на проблему с перчатками соперника, и выход Тайсона в шлеме римского легионера с шикарным красным гребнем… Пошла настоящая рубка.

Отличное начало от Бронзового бомбардировщика, испортить которое смогла лишь «двойка» в голову от чемпиона. Поначалу претендент отлично вел бой. Но уже в третьем раунде от уверенности Уайлдера (как показалось) остался пшик: тяжелейший нокдаун, после которого оправиться мог только настоящий воин.

А в четвертом раунде «отлететь» пришлось уже британцу. Причем дважды! Безумие в Лас-Вегасе достигло небывалых масштабов — финиш стал делом времени.

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Уайлдер был очень близок к сенсации: трилогия с ничьей и 1−1 по победам подарила бы нам четвертый (!) бой. Вот только есть что-то особенное в Тайсоне… Один, два нокдауна — неважно. Он, словно живой мертвец, поднимается и продолжает надвигаться, бить и давить к канатам.

Темп, заданный воскресшим Фьюри, оказался не по силам андердогу. Героически принимая удары в голову, будто потерявший связь с реальностью Деонтей как-то дожил до одиннадцатого раунда, в котором и свалился на канвас после жуткого панча с правой.

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Арена «T-Mobile» сегодня поддерживала Деонтея, однако это помогло ему лишь продержаться полчаса, но не победить. Небитый Фьюри отправил американца в больницу (кажется, в ближайший год мы вряд ли увидим Уайлдера на ринге) и, закрыв эпохальную трилогию, задумался о новом вызове.

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Очевидным вариантом для Цыганского короля видится Усик. Небитый украинец владеет поясами WBA (Super), IBF, WBO и IBO, так что объединительный поединок с участием двух непобежденных боксеров обязательно сделает следующий год сумасшедшим.

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Правда, пока Фьюри стоит передохнуть. А Усику во второй раз пройти AJ: сторона Энтони уже активировала опцию о незамедлительном реванше и начала разработку второй схватки с Александром на весну 2022-го.

Автор: Иван Орехов

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