Промоутер Джошуа официально подтвердил реванш с Усиком. Бой пройдёт в начале весны

«Уже сейчас Джошуа тренируется, и сегодня мы официально активировали пункт о реванше с Александром Усиком, который мы увидим в начале следующей весны», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Первый бой Усика и Энтони состоялся 26 сентября — по итогам 12 раундов судьи отдали победу украинцу (116−112, 117−114, 115−113). С тех пор Александр является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.