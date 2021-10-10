Уайлдер: «Фьюри пришел, чтобы вывести меня из строя и ему это удалось»

«Я сделал все, что мог, но этого не хватило. Я знал, что Фьюри вышел на ринг в весе 125,6 кг не для того, чтобы стать танцором балета. Он пришел, чтобы держаться за меня, попытаться вывести меня из строя — ему это удалось», — цитирует Уайлдера журналист Майкл Бенсон в Twitter.