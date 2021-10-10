Уайлдер: «Фьюри пришел, чтобы вывести меня из строя и ему это удалось»
Американский боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал результат третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри.
Американский боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал результат третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри.
Бой завершился в 11-м раунде. Уайлдер был отправлен в нокаут после двух нокдаунов по ходу поединка.
«Я сделал все, что мог, но этого не хватило. Я знал, что Фьюри вышел на ринг в весе 125,6 кг не для того, чтобы стать танцором балета. Он пришел, чтобы держаться за меня, попытаться вывести меня из строя — ему это удалось», — цитирует Уайлдера журналист Майкл Бенсон в Twitter.
У Фьюри 32 поединка (31 победа, 1 ничья). У Уайлдера 45 боев (41 победа нокаутом, одна ничья и два поражением — оба в бою с Фьюри).