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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри: после боя Уайлдер повел себя как жалкий неудачник, не умеющий достойно проигрывать

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри прокомментировал перепалку с американцем Деонтеем Уайлдером после их третьего боя.

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Источник: AP 2021

Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри, благодаря чему британец защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

«Знаете, все обвинения, что он выдвинул в мой адрес ради раскрутки очередного боя, остались. Мы сражались в ринге как воины. И после боя я подошел к нему пожать руку и сказать “Молодец!”, на что он ответил: “Нет, я не уважаю тебя”. Я ему сказал: “Но как ты смеешь говорить, что я жульничал, когда ты понимаешь глубоко внутри себя и твоя команда знает, что тебя побили в честном бою?!”

Он повёл себя как жалкий неудачник, не умеющий проигрывать достойно. И я уверен, что я буду и дальше сталкиваться с такими людьми. Но мне ничего другого не остается, кроме как оставаться джентльменом», — заявил Фьюри на пресс-конференции после боя.

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В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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