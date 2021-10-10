Фьюри: после боя Уайлдер повел себя как жалкий неудачник, не умеющий достойно проигрывать

«Знаете, все обвинения, что он выдвинул в мой адрес ради раскрутки очередного боя, остались. Мы сражались в ринге как воины. И после боя я подошел к нему пожать руку и сказать “Молодец!”, на что он ответил: “Нет, я не уважаю тебя”. Я ему сказал: “Но как ты смеешь говорить, что я жульничал, когда ты понимаешь глубоко внутри себя и твоя команда знает, что тебя побили в честном бою?!”



Он повёл себя как жалкий неудачник, не умеющий проигрывать достойно. И я уверен, что я буду и дальше сталкиваться с такими людьми. Но мне ничего другого не остается, кроме как оставаться джентльменом», — заявил Фьюри на пресс-конференции после боя.