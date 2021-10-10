Стали известны гонорары Фьюри и Уайлдера за их третий бой

Фиксированные гонорары, а также доходы от платных трансляций поделены примерно из расчета 60 на 40 в пользу Фьюри.

Так, 30 миллионов долларов гарантированно получит британец. К этой сумме прибывятся 60 процентов доходов от платных трансляций. Уайлдер получит 20 миллионов за сам бой и 40 процентов от трансляций. В общей сложности он заработает примерно 25 миллионов.