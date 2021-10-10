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16:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны гонорары Фьюри и Уайлдера за их третий бой

Стало известно, сколько заработают британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер за их третий поединок, который прошел сегодня в Лас-Вегасе, информирует Sportskeeda.

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Источник: AP 2021

Фиксированные гонорары, а также доходы от платных трансляций поделены примерно из расчета 60 на 40 в пользу Фьюри.

Так, 30 миллионов долларов гарантированно получит британец. К этой сумме прибывятся 60 процентов доходов от платных трансляций. Уайлдер получит 20 миллионов за сам бой и 40 процентов от трансляций. В общей сложности он заработает примерно 25 миллионов.

Напомним, что поединок завершился победой Фьюри нокаутом в 11-м раунде. Он является обладателем пояса WBC. У 33-летнего Фьюри 32 поединка (31 победа, 1 ничья). У 35-летнего Уайлдера 45 боев (41 победа нокаутом, одна ничья и два поражением — оба в бою с Фьюри).

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