Российский боксёр рассказал, как побеждал Тайсона Фьюри

«Мы боксировали, ещё будучи юниорами. И там большую роль скорее играли характер, сила воли. А сейчас я смотрю на него и вижу, что это уже сильный профессиональный боксёр. Помню, что было четыре боя, мы дрались в финале, но мне тренер ещё перед его полуфиналом сказал пойти и посмотреть. Удивился, когда увидел, что он такого роста (Фьюри 206 см, Бабанин — 183 см. — Прим. “Чемпионата”). Для меня он вообще никак не поменялся, наверное, только массу набрал и стал поздоровее. Но как боксировал раньше, так всё и осталось. Даже движения остались те же самые.



Я заметил, что он часто бьёт в те места, которые очень неприятные. По затылку, например. Точных ударов в челюсть было у него не так много, но он постоянно бил в висок, в затылочную часть. Когда мы с ним боксировали, у него такой наглости не было. И ещё заметил, что он выбирает себе соперников, которые ему удобны. Вот я ему неудобен. Если мы будем боксировать в профессионалах, ему будет со мной тяжело. Кто бы что ни говорил, это так. У него почти все оппоненты рослые, все похожи.



Согласился бы ли я с ним подраться в профессионалах? Да. Понятно, что он набрал и в школе, и в других навыках, но для меня он такой же, какой и есть. Если честно, я перед нашим боем переживал, понимал, что нужно отдать все силы. И тогда я, хоть и смешно сейчас звучит, просто шёл вперед, опустив голову, и бил его со всех рук. Помню, что он держал на передней руке и встречал правым снизу. Этот удар ощущался. И на ногах — он постоянно убегал, было тяжело его догнать», — приводит слова Бабанин «Матч ТВ».