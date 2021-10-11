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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Деонтей Уайлдер сломал руку и получил еще несколько травм в бою с Тайсоном Фьюри

Малик Скотт, тренирующий Деонтея Уайлдера, рассказал о состоянии своего подопечного после поединка с Тайсоном Фьюри.

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Источник: Reuters
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Напомним, Уайлдер был нокаутирован в 11-м раунде, по окончании боя его отправили в больницу.

«Да, мы обратились к врачу, но в целом всё в порядке. Деонтей сломал руку и рассёк губу. Ещё у него сломан палец или костяшка, что-то в этом роде», — приводит слова Скотта The Mirror.

На счету Тайсона Фьюри 32 поединка, в которых одержана 31 победа, из которых 22 нокаутом, один бой был завершён вничью. У Деонтея Уайлдера 45 боёв в профессиональной карьере, 41 из которых завершился победами нокаутом, один вничью и два поражением — оба в бою с Фьюри.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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