Чемпион Игр-2016 из Узбекистана и звезды Кубы. С кем казахстанские боксеры встретятся на ЧМ-2021

С 10 октября стартовал второй этап сбора национальной сборной Казахстана. Предполагается, что финальная версия заявки будет обнародована за пару дней до выезда в Белград, но некоторые претенденты известны. Это Сакен Бибосынов, Абылайхан Жусупов, Бек Нурмаганбет и братья Оралбай.

Определенных задач перед командой не ставят, как и россияне. От них тоже ожидают приезд молодых звезд с двумя-тремя опытными мастерами. Что же касается Кубы с Узбекистаном, то эти сборные настроены на общую победу. Ласаро Альварес, Хулио Сезар Ла Крус или Арлен Лопес — фавориты любого старта.

Миразизбек Мирзахалилов — звезда сборной Узбекистана и действующий чемпион мира. Есть и неожиданности. Например, Хасанбой Дусматов. Золотой медалист Игр в Рио-де-Жанейро блистал несколько лет назад, но в последние годы ушел в тень. 28-летний легковес, естественно, войдет в топ-4 кандидатов на победу.

Есть сильные боксеры и у Индии, Франции, Японии, Монголии, Филиппин и еще нескольких сборных.

На что рассчитывать Казахстану? С учетом серьезной селекции, которая способна выявить новых лидеров в 13 весовых категориях, которые сменят более опытных боксеров.