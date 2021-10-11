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11 октября, источник: Vesti.kz

Чемпион Игр-2016 из Узбекистана и звезды Кубы. С кем казахстанские боксеры встретятся на ЧМ-2021

Сборная Казахстана по боксу отправится на чемпионат мира в Сербию обновленным составом, а Куба с Узбекистаном готовы привезти несколько звезд первой величины. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

С 10 октября стартовал второй этап сбора национальной сборной Казахстана. Предполагается, что финальная версия заявки будет обнародована за пару дней до выезда в Белград, но некоторые претенденты известны. Это Сакен Бибосынов, Абылайхан Жусупов, Бек Нурмаганбет и братья Оралбай.

Определенных задач перед командой не ставят, как и россияне. От них тоже ожидают приезд молодых звезд с двумя-тремя опытными мастерами. Что же касается Кубы с Узбекистаном, то эти сборные настроены на общую победу. Ласаро Альварес, Хулио Сезар Ла Крус или Арлен Лопес — фавориты любого старта.

Миразизбек Мирзахалилов — звезда сборной Узбекистана и действующий чемпион мира. Есть и неожиданности. Например, Хасанбой Дусматов. Золотой медалист Игр в Рио-де-Жанейро блистал несколько лет назад, но в последние годы ушел в тень. 28-летний легковес, естественно, войдет в топ-4 кандидатов на победу.

Есть сильные боксеры и у Индии, Франции, Японии, Монголии, Филиппин и еще нескольких сборных.

На что рассчитывать Казахстану? С учетом серьезной селекции, которая способна выявить новых лидеров в 13 весовых категориях, которые сменят более опытных боксеров.

Добавим, что чемпионат мира в Белграде стартует 24 октября, а золотые медалисты определятся 6 ноября. Также для призеров предусмотрен денежный призовой фонд.

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