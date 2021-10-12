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12:25 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер задумался о завершении карьеры после первого поражения и потери титула

Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (14−1, 7КО) рассказал, с чем связаны его продолжительный простой и отсутствие боев, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Последний раз Ашкеев выходил на ринг в декабре прошлого года, когда потерпел первое поражение в карьере от американца Чарльза Конуэлла (16−0, 12 КО) и потерял титул.

По словам казахстанца, причина — проблемы со здоровьем и финансами. При этом Ашкеев не исключил, что может завершить карьеру.

«Подписчики спрашивают меня: “Когда бой?”. В последнем поединке я получил травму глаза и сейчас нахожусь на лечении. Даст Аллах, мы проведем следующий бой, если будет спонсор. Люди, разбирающиеся в профессиональном боксе, знают, что если у тебя нет спонсора — ты останешься вне ринга. Но я уже начал свое дело. У меня много планов на будущее. Если даст Аллах, я буду помогать казахстанцам, казахстанские боксеры не останутся в стороне. Вопрос всем: мне продолжать бокс или все?» — написал Ашкеев на своей странице в Instagram.

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Добавим, что на профи-ринге 32-летний Ашкеев провел 15 боев, в которых одержал 14 побед, из которых семь нокаутом.

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