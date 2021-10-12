Казахстанский боксер задумался о завершении карьеры после первого поражения и потери титула

«Подписчики спрашивают меня: “Когда бой?”. В последнем поединке я получил травму глаза и сейчас нахожусь на лечении. Даст Аллах, мы проведем следующий бой, если будет спонсор. Люди, разбирающиеся в профессиональном боксе, знают, что если у тебя нет спонсора — ты останешься вне ринга. Но я уже начал свое дело. У меня много планов на будущее. Если даст Аллах, я буду помогать казахстанцам, казахстанские боксеры не останутся в стороне. Вопрос всем: мне продолжать бокс или все?» — написал Ашкеев на своей странице в Instagram.