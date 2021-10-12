Майк Тайсон оценил третий бой Фьюри и Уайлдера

55-летний эксперт считает, что третий поединок боксеров вошел в историю спорта. «Это не был поединок самых искусных бойцов. Но это было настоящее зрелище. Мужество, страсть, решительность — все было в нем. В этом бою выиграли все. Он превзошел ожидания», — написал Тайсон.