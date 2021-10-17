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17 октября, источник: Nur.kz

Уроженец Казахстана Артур Манн проиграл нокаутом чемпиону мира в первом тяжелом весе

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис провел бой против уроженца Казахстана Артура Манна, передает NUR.KZ.

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Поединок, прошедший в Риге (Латвия), завершился в третьем раунде после того, как Бриедис победил Артура Манна техническим нокаутом. По ходу боя 31-летний немец дважды побывал в нокдауне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тем самым боксер из Латвии успешно защитил титул IBF и одержал 28-ю победу на профессиональном ринге (из них 20 досрочно). Тогда как уроженец Казахстана потерпел второе поражение в карьере.

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