Уроженец Казахстана Артур Манн проиграл нокаутом чемпиону мира в первом тяжелом весе
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис провел бой против уроженца Казахстана Артура Манна, передает NUR.KZ.
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе латвиец Майрис Бриедис провел бой против уроженца Казахстана Артура Манна, передает NUR.KZ.
Поединок, прошедший в Риге (Латвия), завершился в третьем раунде после того, как Бриедис победил Артура Манна техническим нокаутом. По ходу боя 31-летний немец дважды побывал в нокдауне.
Тем самым боксер из Латвии успешно защитил титул IBF и одержал 28-ю победу на профессиональном ринге (из них 20 досрочно). Тогда как уроженец Казахстана потерпел второе поражение в карьере.