Кто заменит Кункабаева и Левита? Сборная Казахстана по боксу назвала состав на чемпионат мира
Определился состав сборной Казахстана по боксу на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в сербском Белграде, сообщается на сайте КФБ.
Определился состав сборной Казахстана по боксу на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в сербском Белграде, сообщается на сайте КФБ.
По итогам двух УТС национальной команды и спарринг-поединков в некоторых «спорных весовых категориях» тренерский штаб во главе с Кайратом Сатжановым выбрал следующий состав:
48 кг — Темиртас Жусупов.
51 кг — Сакен Бибосынов.
54 кг — Махмуд Сабырхан.
57 кг — Серик Темиржанов.
60 кг — Саматали Тольтаев.
63,5 кг — Санатали Тольтаев.
67 кг — Аблайхан Жусупов.
71 кг — Асланбек Шымбергенов.
75 кг — Нурканат Райс.
80 кг — Нурбек Оралбай.
86 кг — Бек Нурмагамбет.
92 кг. Айбек Оралбай.
+92 кг. — Нурлан Сапарбай.
Напомним, общий призовой фонд на чемпионате мира составит 2,6 миллиона долларов США. Победители получат от организаторов в лице АIBA по сто тысяч долларов, серебряные призеры — по 50 тысяч, бронзовые — по 25 тысяч. Сам чемпионат мира по боксу-2021 среди мужчин пройдет с 24 октября по 6 ноября.
Отметим, что турнир пропускают лидеры сборной Казахстана Василий Левит и Камшыбек Кункабаев. Оба могут сосредоточиться на строительстве карьеры в профессиональном боксе.