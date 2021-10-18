Кто заменит Кункабаева и Левита? Сборная Казахстана по боксу назвала состав на чемпионат мира

По итогам двух УТС национальной команды и спарринг-поединков в некоторых «спорных весовых категориях» тренерский штаб во главе с Кайратом Сатжановым выбрал следующий состав: 48 кг — Темиртас Жусупов. 51 кг — Сакен Бибосынов. 54 кг — Махмуд Сабырхан. 57 кг — Серик Темиржанов. 60 кг — Саматали Тольтаев. 63,5 кг — Санатали Тольтаев. 67 кг — Аблайхан Жусупов. 71 кг — Асланбек Шымбергенов. 75 кг — Нурканат Райс. 80 кг — Нурбек Оралбай. 86 кг — Бек Нурмагамбет. 92 кг. Айбек Оралбай. +92 кг. — Нурлан Сапарбай.

Напомним, общий призовой фонд на чемпионате мира составит 2,6 миллиона долларов США. Победители получат от организаторов в лице АIBA по сто тысяч долларов, серебряные призеры — по 50 тысяч, бронзовые — по 25 тысяч. Сам чемпионат мира по боксу-2021 среди мужчин пройдет с 24 октября по 6 ноября.