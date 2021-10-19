Головкин показал мощное фото из тренировочного лагеря

На своей странице в Instagram боксер выложил свежее фото из своего тренировочного лагеря в Big Bear (штат Калифорния, США). «Это я только разогреваюсь», — подписал GGG снимок.

WBA одобрила объединительный бой Головкина против «суперчемпиона» Отметим, что 35-летний Мурата не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28−3−1, 24 KO). Головкин же в декабре прошлого года в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.