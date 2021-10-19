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19 октября, источник: Vesti.kz

Наелся любительским боксом. Чемпион мира из Казахстана круто изменил свою карьеру

Один из лидеров сборной Казахстана по боксу решил завязать с выступлениями на любительском ринге. Он перешел в профи. И готовится в скором времени провести бой (команда же выступит на мировом первенстве). Что случилось с чемпионом мира? Подробнее — в материале Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

Речь о Бекзаде Нурдаулетове. Том самом, который в 2019-м году сенсационно, уверенно и ярко выиграл чемпионат мира. Никто особо не ставил на него. Однако боксер катком прошелся по соперникам. В «комбайн» попал и гордость Кубы Хулио Сесар Ла Крус, выигравший до этого момента четыре золота ЧМ.

Пятое не дал забрать наш Нурдаулетов. Именно казахстанец по итогам турнира оказался лучшим в категории до 81 килограмма, застолбив за собой место в составе на два года. Также он стал любимчиком экспертов. С ним связывали будущее величие нашей сборной.

Только вот прогнозы и надежды не оправдались. Трудно представить, что из разрушителя он превратился во вполне крепкого середняка, коих на любом старте полно. Исчезла та самая мощь, показанная в Екатеринбурге, появилась легкая неуверенность и проявились дыры в физической подготовке.

На инерции он завоевал олимпийскую лицензию в Аммане. Также добился победы на международном турнире в Санкт-Петербурге. Все. Остальные важные старты для него остались без медали.

Тревожный звонок буквально прогудел на чемпионате Азии-2021. В четвертьфинале он проиграл иранскому боксеру Мейсаму Гешлаги. Вроде все было отлично на старте, но в последующих раундах он буквально встал, словно погряз в грязи по колено.

Нурдаулетов особо не двигался, испытывал нехватку кислорода — сказывалось не лучшая подготовленность в физическом плане. Стало тревожно. Ведь ЧА стал репетицией перед Олимпийскими играми. И не виделось скорых решений, которые бы помогли ему в Токио.

Так и вышло. Практически вся сборная показала такой же неудовлетворительный бокс, как и континентальном турнире. Бекзад вылетел уже после первого поединка, так и не показав ничего, что было в 2019-м.

Теперь же он решил покинуть сборную, сосредоточившись на выступлениях в профи. У него уже был опыт — так тренеры хотели компенсировать отсутствие практики в условиях пандемии. Теперь же он ушел полностью.

Однако его решение не совсем понятно. Наелся любительским боксом? Сломался психологически после неудач? Или снова конфликтные моменты в сборной?

Точной причины вряд ли узнаем. Может, его после Токио решили оставить в резерве, пока не найдет свой ритм, не вернет былую славу. Из-за чего Нурдаулетов решил ничего не доказывать, согласившись на предложенные условия из мира профи-бокса.

В общем, скоро у него поединок. На ринге он появится 6 ноября.

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